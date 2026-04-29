Eskişehir'deki Doruk Madencilik'te çalışan madenciler, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme çıkmış ve Kurtuluş Parkı'nda açlık grevine başlamıştı.



Madencilerin kararlı duruşu, sert polis müdahalelerine rağmen hem patrona hem de bakanlığa geri adım attırdı. Yaşanan sürecin siyaseten olumsuz etkileri olabileceğinden endişelenen iktidar, işçilere maaşını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding'in patronu Sebahattin Yıldız'ı hedef tahtasına oturttu.



Yıldızlar SSS Holding patronu Sebahattin Yıldız



'HER İŞLERİNDE BÖYLELER'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yıldızlar SSS Holding'in faaliyet yürüttüğü birçok alandaki şirketlerinde benzer sorunlar yaşandığını belirterek, ""İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.





Sabah'ta yer alan habere göre Bayraktar, firma ile yapılan görüşmelerin ardından çalışma arkadaşlarına "İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem" şeklinde konuştu.