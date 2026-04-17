Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde gerçekleşen sıra dışı bir olay, piyango dünyasında benzerine az rastlanır bir hikâyeye imza attı. Westerwald bölgesinde yaşayan bir talihli, hayatını kaybettikten sonra Eurojackpot çekilişinden 700 bin Euro’yu aşkın büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Piyango sağlayıcısı Lotto24 tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu kişinin 10 Mart tarihli çekilişte tam olarak 703 bin 600 Euro kazandığı, ancak çekiliş anında hayatta olmadığı belirlendi.

Bu ilginç gelişmenin temelinde, hayatını kaybeden oyuncunun önceden tanımladığı aktif abonelik sisteminin yattığı kaydedildi.

Kişinin hayattayken başlattığı otomatik oyun aboneliği, vefatından sonra da kupon doldurmaya devam ederek ikramiyenin isabet ettiği sayıları sistem adına oynadı. Geçerliliğini koruyan bu bahis sayesinde, talihlinin ölümünden sonra dahi kazanç elde etmesi sağlandı.

MİRAS HUKUKUNA DAHİL EDİLDİ

Artı33'te yer alan habere göre, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından yetkililer, kazanılan tutarın doğrudan miras hukukuna dahil edildiğini açıkladı. Yapılan resmi incelemeler neticesinde, piyango tarihine geçen bu ikramiyenin hayatını kaybeden oyuncunun eşine yasal varis sıfatıyla ödenmesine karar verildi. Avrupa genelinde yaygın olarak oynanan Eurojackpot, katılımcıların 50 ana sayı ve 2 ek sayı seçerek haftada iki kez şanslarını denediği bir sistemle işliyor.