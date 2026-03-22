Geliri ile mal varlığı arasında uçurum olan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkan Cemil Acar ile eşinin bankalarda 181 ayrı hesabı bulundu.

EVİNDEN SERVET ÇIKTI

MASAK bu hesapları tek tek inceledi, bazı hesapların açıldıktan 3 gün sonra kapatıldığı belirlendi. Acar, 30 Temmuz 2021’de eski bir milletvekilinin kızı olan eşinden boşandı. 31 Aralık 2021’de “Doğum günün kutlu olsun” notu ile 139 bin dolar (6 milyon 200 bin TL) gönderdi. Ancak eski eşinin doğum gününün 8 Temmuz olduğu belirlendi.

Savcılık, Acar çiftinin mal kaçırmak için anlaşmalı boşandığını değerlendiriyor. Cemil Acar’ın banka hesabından 28 milyon 563 bin, eski eşinin hesabından ise 16 milyon 700 bin lira olmak üzere toplam 45 milyon 263 bin lira çıktı.

Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan Acar’ın evinde ve banka kasasında, 26 kilo altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro da bulunmuştu.

MASAK, Acar’ın, eşinin hesabına boşandıktan sonra 4 milyon 199 bin lira gönderdiğini belirledi.

Kasayı kim kırdı?

26 yıllık memuriyet hayatında güncel değerle toplam 13 milyon lira maaş, 3 milyon lira kira geliri elde eden Cemil Acar’ın bankadaki parası ve mal varlığının değeri ise 223 milyon 793 bin lira olarak belirlendi. Acar’ın gözaltına alınmasından bir gün sonra polisin el koymak için gittiği eski eşinin banka kasası ise kapağı kırık ve içi boş olarak bulundu. Bankaya gönderilen ‘kasanın muhafaza altına alınması’ mesajından 18 dakika önce Acar’ın eski eşinin kasayı boşalttığı ortaya çıktı.