Bursa, 21 Mart akşamı Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi’nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
AİLESİNİN ÇIĞLIKLARI ENGEL OLAMADI
Kazanın ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde vahşete dönüştü. Hafif ticari araçtan inen 4 şahıs, otomobil sürücüsüne hep birlikte saldırdı. Otomobilin içerisinde bulunan eşi ve çocuklarının korku dolu çığlıklarına aldırış etmeyen saldırganlar, sürücüyü aldığı darbelerle yere düşürdü.
YERDE DE TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER
Çevredeki vatandaşların müdahale etmekte güçlük çektiği olayda saldırganlar, yere yığılan sürücüyü tekmelemeye devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, eşkali belirlenen ve olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.