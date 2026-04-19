İktidarın ekonomi politikalarıyla derinleşen yoksulluk, gençlerin işsizlik problemini, geçim mücadelesini daha da zorlaştırdı. AKP gençlerin gelecekten beklentisini tüketti . AKP döneminde genç işsizler ordusu giderek büyürken, üniversite öğrencilerinin çoğu da okurken çalışmak zorunda kalıyor. Gümüşhane Üniversitesi’nin açtığı temizlik kadrosuna üniversite öğrencilerinin başvurması da Türkiye Yüzyılı’nda gelinen noktayı yeniden gözler önüne serdi.

Söz konusu üniversitenin temizlik kadrosu için açılan sınavı kazanıp işe başlayan 8 genç, üniversite öğrencisi çıktı. Gençlerden ikisi, Hukuk Fakültesi 4. sınıfta öğrenim görüyor. Hakim, savcı olmayı hayal eden gençler yıl sonunda mezun olacak ama bugün çaresizlikten, geçinebilmek, öğrenim hayatına devam etmek için üniversite koridorlarında paspasla temizliyor. Diğer diğer gençler de psikoloji, tarih, matematik ve eczacılık bölümlerinde öğrenim görüyor.

REKTÖR AÇIKLADI

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Oktay Yıldız, üniversitenin temizlikçi kadrosuna sözleşmeli 8 personel aldıklarını belirterek, bunların üniversite öğrencisi olduğunu açıkladı. “8 arkadaşımız Gümüşhaneli değil, Türkiye’nin farklı yörelerinden gelmişler, üniversite öğrencileri” diyen Yıldız, “KPSS’den 86 ve daha yukarı puan alarak işe başladılar. İkisi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Diğerleri fakültelerin psikoloji, tarih, eczacılık, matematik bölümlerinde okuyor, 3 ve 4. sınıf öğrencileri” dedi.

Çeteler, 18 yaş altı çocukları kullanıyor

Türkiye’de gençler ya karın tokluğuna çalışmaya mahkum ediliyor ya da karanlık odakların eline itiliyor. Gençler bir yandan geçim, işsizlik mücadelesi verirken, bir yandan da 18 yaşının altında olan çocuklar adeta çetelerin maşası haline geldi. Son dönemde yaşanan saldırılar ve cinayetler de bu konuyu yeniden gündeme getirdi. 18 yaşından küçük çocuklar çeteler tarafından suçta kullanılırken, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve yaşı küçük olanlara ceza indirimi, suç örgütlerinin ‘çocuk eylemci’ kullanmasına neden oluyor. Bu kapsamda olay tarihinde 17 yaşında olan Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast 15 yılda cezaevinden çıkması tepkilere neden olmuştu. Kadıköy’de Ahmet Minguzzi’yi öldüren 15 yaşındaki iki sanık ile Gaziantep’te öldürülen Eyüp Arıcı ve Fatih Acacı’nın katilleri de ceza indiriminden yararlanması ülkenin gündeminden düşmedi.