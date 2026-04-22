İran bayraklı iki devasa petrol tankeri olan Hero II ve Hedy bu hafta Basra Körfezi'nden ayrılarak ABD ablukasını aşmayı başardı.

Uydu görüntülerini analiz eden Vortexa verilerine göre yaklaşık 4 milyon varil petrol taşıyan bu iki gemi 20 Nisan tarihinde ABD donanması tarafından belirlenen hattı geçerek Umman Denizi'ne ulaştı.

Bölgedeki savaş gemilerinin arasından süzülmeyi başaran bu filo toplamda 9 milyon varile yakın ham petrolü dünya pazarına taşıdı.

Transponderlarını kapayan yaptırım altındaki İran gemileri, Boğazı ablukaya alan 15 ABD gemisinin arasından görünmeden sıyrıldı.

GEMİLER TEK TEK GEÇİYOR

Veriler ABD tehditlerine rağmen İran bağlantılı en az 34 tanker ve gaz taşıyıcısının abluka hattını geçmeye devam ettiğini gösterdi.

Geçen haftadan bu yana bölgeyi terk eden 19 gemiden 17 tanesinin tam kapasite yük taşıdığı bizzat Vortexa tarafından tespit edildi.

Takip cihazlarını kapatan Hero II gemisi en son bir ay önce Malakka Boğazı'nda görülmüştü. Hedy ise son sinyalini şubat ayı sonunda paylaştığı için haftalardır radara yakalanmadan gizlice ilerliyordu.

Abluka hattı boyunca devriye gezen Amerikan savaş gemileri bu hayalet tankerlerin geçişini engellemekte ve rotalarını takip etmekte zorluk yaşıyor.

BARIŞA KARŞI ABLUKA

Başkan Donald Trump’ın daha önce "petrol ihracatını kesme noktasında muazzam bir başarı" olarak nitelendirdiği abluka barış görüşmelerini zedelediği gibi başarılı da olamadı.

ABD donanması müdahale alanını Sri Lanka açıklarına kadar genişleterek İran bağlantılı bir yük gemisine el koydu ve denetimlerini sıkılaştırdı. Bu durum İran ordusunun "misilleme" sözü vermesine sebep oldu.

ABD'nin çıkarmasından sonra İran tarafı da Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik baskısını artırarak bir konteyner gemisine ateş açtı.

İngiliz donanmasından alınan bilgilere göre çarşamba günü gerçekleşen bu saldırı sonucu konteynır gemisinde ağır hasar meydana geldi.

ABD Başkanı ise Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı süre boyunca günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne sürdü.