İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans platformuna yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturmayı tamamladı. Organize şekilde müstehcen içerik yaydıkları belirlenen ve aralarında sosyal medya fenomeni firari Merve Taşkın’ın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında dava açıldı. "SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’ MASAK raporuna göre, şüphelilerden birinin banka hesabında son 3 yılda 73 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin, “Suç olduğunu bilmiyordum” savunması ise telefon yazışmalarıyla çürütüldü. Sanıklar hakkında müstehcenlik ve kara para aklamaktan 10’ar yıla kadar hapis isteniyor. Dava açılan fenomenler arasında kimler var? Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre haklarında dava açılan isimler arasında Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol ve Serpil Cansız yer alıyor.

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