Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın gol perdesini açan Paul Onuachu, maçtan sonra şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi.

Bu sezon Süper Lig'de 22 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Nijeryalı dev santrfor, maç sonu beIN Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Taraftarımızın önünde çok savaştık, kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Emeğimizin karşılığını da aldık. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyup kazandık.

"NE OLACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç değerlendireceğiz. Hepsini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım ve Galatasaray'dan puan alabilirler. Biz de kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."