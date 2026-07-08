Astrologlar, önümüzdeki haftanın yalnızca yeni fırsatlar getirmediğini, aynı zamanda geçmişte yapılan hataları telafi etme imkanı sunduğunu belirtiyor. Uzun zamandır beklenen haberler gelebilir, kapanmış gibi görünen bazı kapılar yeniden aralanabilir. Ancak bu kez doğru kararlar almak ve fırsatları zamanında değerlendirmek büyük önem taşıyor.

TERAZİ

Terazi burçları için önümüzdeki hafta özellikle kariyer ve sosyal yaşamda yeni bir sayfa açılabilir. Daha önce sonuçsuz kalan bir iş görüşmesi, ertelenen bir proje veya beklemeye alınan plan yeniden gündeme gelebilir. Astrologlara göre bu kez şartlar Terazi burçlarının lehine gelişebilir. Geçmiş deneyimlerden ders çıkaranlar, önemli bir fırsatı değerlendirme şansı yakalayabilir.

YAY

Yay burçları için ikinci şans daha çok kişisel hedefler ve maddi konularla ilgili olabilir. Uzun süredir hayata geçirmek istedikleri bir fikir yeniden önem kazanabilir. Astrologlar, cesur adımlar atan Yay burçlarının önümüzdeki hafta bekledikleri gelişmelere düşündüklerinden daha kısa sürede ulaşabileceğini ifade ediyor. Yeni teklifler ve beklenmedik haberler de haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alabilir.

BALIK

Balık burçları için ise duygusal konular ve ilişkiler ön plana çıkıyor. Geçmişte yarım kalan bir konuşma yeniden yapılabilir, kopan iletişimler yeniden kurulabilir veya uzun süredir çözülemeyen bir sorun sona erebilir. Astrologlara göre Balık burçları önümüzdeki hafta hem iç huzurlarını artıracak hem de geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlayacak gelişmeler yaşayabilir.

Astrologlar, ikinci şansın tek başına başarı getirmeyeceğini, asıl farkı bu kez atılacak doğru adımların oluşturacağını vurguluyor. Bu nedenle karşılarına çıkan fırsatları iyi değerlendiren burçlar, uzun zamandır bekledikleri değişimi başlatabilir.