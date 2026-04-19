CHP’li belediyelere tek tek operasyon düzenlenirken, dün Ataşehir Belediyesi operasyonların yeni adresi oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

CHP’liler İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in çağrısıyla bugün bir kez daha Ataşehir’de gözaltındaki Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel için yürüyüş başlattı.

‘BU ABLUKAYA TESLİM OLMAYACAĞIZ’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat 15.30’u işaret etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ablukaya teslim olmayacağız. Halkımızın iradesine, Ataşehir’e ve Onursal Adıgüzel’e sahip çıkmak için meydanlarda olacağız. Tüm halkımızı adalete ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

