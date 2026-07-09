Olay, akşam saatlerinde Nar Mahallesi’ndeki Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı’nda meydana geldi. Ormanda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.K., karşı gruptan kimliği ilk etapta belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN TIR ÇARPTI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda silahı kullanan kişinin C.S. olduğu belirlendi. Ormanda saklandığı tespit edilen C.S.’nin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Bu sırada polisleri fark eden C.S., yaya olarak kaçmaya başladı. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen C.S.’ye, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı TIR çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.S.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına alırken, hem silahlı kavga hem de kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.