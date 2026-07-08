Olay, akşam saatlerinde Nar Mahallesi'nde bulunan Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.K., karşı gruptan bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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