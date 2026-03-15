Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokulunda, Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden Seyda Feyzullah Konyevi’nin kaleme aldığı “Asrı Saadet Seferleri” adlı kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtıldığı ortaya çıktı. Kitap dağıtımının, tarikat bağlantılı bir vakıf aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu dağıtım, Kevser Eğitim Vakfı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Vakıf paylaşımında, “Kevser Eğitim Vakfı olarak Bursa’da bir ilkokulu ziyaret ederek Seyda Feyzullah Konyevi hazretlerinin ‘Asrı Saadet Seferleri’ kitabını öğrencilerimize hediye ettik” ifadelerine yer verdi.

TARİKATLARA KAPI AÇILIYOR

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, kamu okullarında tarikat ve cemaatlerin faaliyet yürüttüğüne dikkat çekerek, özellikle imam hatip okullarında bu tür yapıların daha rahat hareket edebildiğini söyledi. Rona, bazı okul yöneticileri ve öğretmenler aracılığıyla tarikatlara okulların kapısının açıldığını savundu. Rona’ya göre, tarikatlar kurdukları vakıf ve dernekler aracılığıyla okullarda hem kendi yapılarını tanıtıyor hem de yeni mürit kazanma faaliyetleri yürütüyor. Öğrencilere dağıtılan yayınların büyük bölümünün, tarikat liderlerine bağlılığı yaygınlaştırmayı amaçladığını ifade eden Rona, söz konusu kitabın da bu amaçla ücretsiz dağıtıldığını dile getirdi.

“VELİLERİN İZNİ OLMADAN YAPILAMAZ”

Rona, velilerin izni ve onayı alınmadan okullarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği eğitim programı dışında herhangi bir faaliyetin yürütülmesinin yasal olmadığını vurguladı. Bu tür etkinliklerin bakanlık onayı ve resmi protokol olmadan yapılmasının mümkün olmaması gerektiğini belirten Rona, buna rağmen bazı vakıf ve dernekler üzerinden tarikat bağlantılı yapıların okullarda faaliyet gösterebildiğini söyledi. Tarikatların öğrencilere dağıttıkları yayınların, kendi şeyhlerine bağlılığı yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirten Rona, “Orada ‘Seyda’ diye öne çıkarılan tarikat liderinin tanınması ve tanıtılması amaçlanıyor. Laik bir ülkede devletin eğitim kurumlarının ve kamusal imkanlarının tarikat öğretilerinin yaygınlaştırılması için kullanılması açık bir anayasa ihlalidir” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ RABİA SEMBOLLERİ ASTIRMIŞ

Öğrenci ile tarikat arasında temas kurulmasına yol açan okul müdürü Mahmut Ordulu hakkında daha önce de girişimde bulunduklarını ifade eden Rona, 2019 yılında okul koridorlarına “rabia” sembolleri asılması nedeniyle Eğitim-İş Bursa Şubesi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Yürütülen soruşturma sonucunda Ordulu’nun görev yerinin değiştirildiğini ancak başka bir okula müdür olarak atandığını belirten Rona, “Bu ve benzeri kişilerin tarikatlara okulların kapısını açmak için özellikle yönetici kadrolarında tutulduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.