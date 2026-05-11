Vietnam’ın Bắc Ninh eyaletinde inşa edilecek Gia Binh Uluslararası Havalimanı, ülkenin kültürel mirasını modern mimariyle harmanlayan benzersiz bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Vietnam'ın zengin nehir manzaralarından esinlenilerek tasarlanan yeni yolcu terminali, "su bahçesi" konseptiyle yolcularına doğayla iç içe bir seyahat deneyimi sunacak.

Masterise Havacılık Altyapısı tarafından geliştirilen bu dev yatırım, Vietnam'ın bölgesel bir ticaret ve lojistik merkezine dönüşme vizyonunun en kritik halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.

2030 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

Havalimanının kapasite hedefleri ise projenin ölçeğini gözler önüne seriyor. 2030 yılına kadar yıllık 30 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan tesisin, 2050 yılına gelindiğinde bu rakamı 50 milyona çıkarması hedefleniyor.

Sadece yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayan proje, kargo kapasitesini de kademeli olarak 2,5 milyon tona ulaştırarak Güneydoğu Asya'nın lojistik koridorunda ana duraklardan biri olmayı amaçlıyor.