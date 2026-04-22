Gülistan Doku’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Rus uyruklu Zeinal Abakarov’un babası polis memuru genç kızın cinayetiyle ilgili delillerin nasıl karartıldığını, bunun için kesenin ağzının nasıl açıldığını tek tek anlattı.

İFADEDEN ÖNE ÇIKANLAR:

- Zeinal’ı “bunaldığı, annesinin panik yaptığı” için Rusya’ya göndermek istedik. Amirime sorduk, “Sorun yok” dedi, gönderdik. (Bu sırada Zeinal baş şüpheliydi)

- Elazığ’daki eve İl Emniyet Müdürü Yılmaz D., Asayiş Müdürü Ertuğrul A. ve korumalar geldi. “Vali’nin selamı var, Zeinal’ı getir, hiçbir şey olmayacak” dediler.

- Aynı görüşmede “Sizi Antalya Belek’te otele yerleştireceğiz, kimsenin haberi olmayacak, Vali Bey para yardımı da yapacak” dediler.

- Bir gün sonra asayişten Hakan polis zarf içinde 4000 TL civarı nakit para getirdi. Vali “Parayı nakit verin, hesaptan göndermeyin” talimatı vermiş.

- Zeinal’a Rusya’dan Antalya’ya bilet aldığımız gecenin arifesinde 62 AJ 616 plakalı siyah Toyota jip geldi (emniyet müdürünün korumalarının aracı). İçinde Ertuğrul ve 4 polis daha vardı.

- Gece yola çıkıp Antalya’ya gittik. Zeinal uçaktan iner inmez VIP araçla, VIP geçişten kimse görmeden havalimanı şube müdürlüğüne getirildi.

BEŞ YILDIZLI GİZLENME

- Bizi 5 yıldızlı Sueno Hotels Deluxe Belek’e yerleştirdiler. Kaydımız yapılmadı, 3 ay kaldık. Misafirlerimizi ücretsiz ağırladık.

- Korumamızı sağlayan Ertuğrul müdür de aynı otelde 3 ay kaldı, onun da misafirleri geldi, ücretsiz kaldılar.

- Ertuğrul müdüre biz neden burada kalıyoruz diye sorduğumda bana ‘Kargaşa var, sona erdiğinde, vali bey burada kalacaksınız’ şeklinde söylüyordu.

- Zeinal’ın otelden dışarı çıkmasına orada görevlendirilen korumalar tarafından izin verilmiyordu, yasak olduğu söyleniyordu.

Firari Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş’ın 2022’de Meksika’ya geçtiği, oradan da ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor. Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, Doku ailesi ile görüşmüş ve bu görüşmenin kaydı dosyaya eklenmişti.

Gizli tanık G.Y.’nin ifadesi: Yukarıdan birinin parmağı var

Eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in tutuklanmasının ardından yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Sonel ile yakın arkadaşı Umut Altaş’ın ortak arkadaşı G.Y.’nin tanık ifadesi, Sonel’in savunmasını çökertecek söylemler içeriyor.

- Mustafa, kendisine ait BMW ile yanıma geldiğinde, arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm, üst kapağı açık renkli, gövdesi siyah renkli tabancayı ve tabancanın yanındaki dolu şarjörünü ve mermilerini bana gösterdi.

‘HAMİLE BIRAKMIŞ’

- Umut Altaş’ın WhatsApp grubundan gösterdiği resimde yüzüstü yatakta yatan, sadece sırtı görünen, üstünde siyah renkli bir bluz olan kadın vardı. Resmin çekildiği ortam ev odasına benziyordu.

- Umut bana Mustafa’nın bir kızı hamile bıraktığını da anlattı.

- Gülistan’ın ismini bilmediğim Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğu, bu Rus uyruklu çocuğun babasının o dönemde Tunceli Emniyeti’nde polis olduğu ve bu polisin Gülistan’ın kaybolma olayını örtbas ettiğini duydum.

- Gülistan Doku’nun kaybolma olayını konuşurken Umut bana ‘yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar’ demişti.

Faili meçhuller için özel birim kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler ve takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden incelenmesi için özel bir birim kurulduğunu açıkladı. Özellikle toplumda infial yaratan davalara odaklanılacağını belirten Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının da titizlikle sürdüğünü ifade etti. Gürlek, 11 tutuklunun bulunduğu dosyada cesedin yerini tespit etmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.