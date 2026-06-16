Vatandaş harıl harıl çalışarak bütçedeki deliği kapatmak üzerine verginin vergisini öderken, faiz yükü, işleri yine zorlaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre mayıs ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 86 milyar lirada kalırken bütçe giderleri 1 trilyon 384 milyar liraya çıktı. Böylece geçen yıl 235 milyar lira fazla veren mayıs ayı bütçesi 298 milyar lira açıkla kapandı.



YATIRIMLARI VURDU



Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise halktan toplanan 5.3 trilyonluk vergiler sayesinde toplam bütçe gelirleri 6 trilyon 277 milyar liraya ulaştı. Ancak aynı dönemde bütçeden 7 trilyon 335 milyar lira para harcanınca bütçe 1 trilyon 57 milyar lira açık verdi. Bütçeden faize ödenen para geçen yıla göre yüzde 51.1 oranında artarak 1 trilyon 262 milyar liraya ulaştı.



Kamuda kemer sıkma politikaları ise daha çok yatırımları vurdu. Devletin sermaye gideri adı altında yaptığı yatırım harcamaları, yüksek enflasyona rağmen geçen yıla göre sadece yüzde 1.3 artarak 349 milyar liradan 353.2 milyar liraya çıktı.





CEZALAR KATLANDI



İlk 5 aylık dönemde vergi gelirlerindeki artış yüzde 32.4 olurken devletin faiz, pay ve cezalardan elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.4 oranında artarak 335 milyar liradan 539.9 milyar liraya çıktı. Buna karşılık kamu alacaklarından tahsilat 2.8 milyar liradan 895 milyon liraya düştü.



Bütçeden 5 ayda kiraya 13.2 milyar, temsil ve ağırlamaya 726 milyon, taşınabilir malların bakım ve onarımına 3.9 milyar, gayrimenkul bakım onarımına 2.4 milyar, kamu teşebbüslerine 144 milyar, SGK’ya 610 milyar, dernek ve birliklere 501 milyon, müteahhitlere 199 milyar lira ödeme yapıldı.



ÖRTÜLÜ ÖDENEK REKOR KIRDI



Harcama yetkisi sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ait olan örtülü ödenek harcamaları mayıs ayında 1 milyar 695 milyon 210 bin lira oldu. Bu yılın ilk 5 ayında örtülü ödenekten yapılan harcama ise geçen yıla göre yüzde 66 artarak 9 milyar 178 milyon liraya ulaştı. Örtülü ödenekten yapılan 5 aylık harcama, aynı dönemde 7.6 milyar harcama yapılan Cumhurbaşkanlığı bütçesini de geçti. İki bütçeden yapılan toplam harcama ise 16 milyar 817 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 11.5 milyar liraydı.





ŞUBATTA 2,9 MİLYAR



Gizli hizmet gideri’ olarak yer alan ödenekten bu yıl en yüksek harcama 2 milyar 960 milyon lirayla şubatta yapıldı. Bu ödenekten yapılan harcama geçen yılın ilk 5 ayında 5.5 milyar lira yılın tamamında ise 14.7 milyar lira olmuştu. Bu yılın ilk 5 ayında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcama ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 7 milyar 638 milyon lira oldu. Böylece örtülü ödenekten yapılan 9.2 milyarlık harcama Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılanın 1 milyar 540 milyon lira üzerine çıkmış oldu.











