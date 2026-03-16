Hollywood’un en prestijli gecesi 98. Oscar Ödül Töreni, ünlü yıldızların kırmızı halı şıklıkları kadar küçük ama dikkat çekici olaylarla da konuşuldu. Bu kez gündemde Kylie Jenner ve Timothée Chalamet’in kız kardeşi Pauline Chalamet arasındaki kısa karşılaşma vardı.

SOĞUK SELAMLAŞMA GÜNDEM OLDU

Parade'nin haberine göre; Kylie Jenner, Timothée Chalamet ile kırmızı halıda poz verdi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Kylie’nin Pauline ile kısa selamlaşmasını “garip” ve “tuhaf” buldu. Bazı yorumlarda Jenner’ın ayağa kalkmakta yavaş olduğu ve selamlaşmaya isteksiz göründüğü öne sürüldü.

AYAĞA KALKMAK İSTEMEDİ

Pauline Chalamet siyah mini elbise ile törene katıldı. Timothée Chalamet kardeşini sıcak bir şekilde selamladı. Kylie ise kısa bir selam verdi, ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar bunu “ilk tanışma anı gibi” yorumladı.

Sosyal medyadan yorumlar

“Sanırım ilk kez tanışıyorlar mı?”



“Kylie kalkması uzun sürdü gibi…”

“Biraz garip görünüyordu.”

Dikkat çekici bu olay, Oscar gecesinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.