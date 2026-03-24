ŞAMPİYONLUK yolunda son 8 maça zirvede giren Galatasaray’da Victor Osimhen 6 hafta yok. Kulüp Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında kolu kırılan 27 yaşındaki oyuncuya başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Dönüşü için 4-6 haftalık süre öngörülen Osimhen, 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisinde sahada olabilir. Nijeryalı futbolcunun özel bir aparatla sahaya çıkması da değerlendirilecek.

GÖZLER İCARDİ’DE

OSİMHEN’İN camiayı üzen ameliyat haberi gelirken; sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda kenetlenme yaşadı. G.Saraylı oyuncular, “Şampiyonluğu senin için alacağız, hiç endişelenme” diyerek takım arkadaşlarına destek oldu. Artık onun yokluğunda ileri uçta İcardi ve Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Aslan, 8 hafta kala zirvede girdiği ligi bir süre Osimhen’siz götürecek.