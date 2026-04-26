Galatasaray dev derbide bu akşam sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan birisi Osimhen’in oynayıp oynayamayacağıydı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın kolundaki kaplamanın futbolcu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.

Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netlik kazandı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için gerekli tüm izinleri aldı. Böylece Osimhen'in dev maçta oynamasının önünde hiçbir engel kalmadı.