Şampiyonluk yarışının en kritik virajı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan zirvede. Sakatlığı sonrası takımla çalışmalara başlayan ancak kolundaki kırık/sakatlık riski nedeniyle özel bir koruma aparatı kullanması gereken Victor Osimhen için gözler maç önü incelemelere çevrildi.

HAKEM KARAR VERECEK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Osimhen'in derbide forma giyebilmesi için sadece kendisini iyi hissetmesi yeterli olmayacak. Futbol kuralları gereği, oyuncuların kullandığı her türlü ek ekipmanın (maske, sargı, koruma aparatı vb.) rakip oyuncuların sağlığını tehlikeye atmayacak materyalden yapılmış olması gerekiyor.

Dev maçın hakemi Yasin Kol, maçtan hemen önce Nijeryalı yıldızın kolundaki özel korumayı bizzat inceleyecek. Yapılacak olan bu teknik denetimde, ekipmanın sertliği, dış yüzeyinin yaralayıcı olup olmadığı, oyun kurallarına uygunluğu mercek altına alınacak.

Eğer hakem Yasin Kol, aparatın rakipler için risk teşkil ettiğine hükmederse, Osimhen’in bu korumayla sahaya çıkmasına izin vermeyecek ancak Galatasaray'ın tüm önlemleri aldığı ve Osimhen'in korumasının kurallara uygun olduğu öğrenildi.