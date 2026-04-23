Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti. Liverpool maçında kolu kırılan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada sahalara döndü.

Nijeryalı golcü oyuna sonradan dahil olsa da, oyuna girmeden ve oyuna girdikten sonra mücadelenin hakemiyle gerginlik yaşadı.

MAÇ SONU ÇILGINA DÖNDÜ

Victor Osimhen, Galatasaray 1-0 gerideyken yaşanan bir taç pozisyonunda önce saha kenarında rakip oyuncular ile sözlü münakaşaya girdi. Hakem Osimhen'i uyarınca bu kez Nijeryalı yıldız hakeme yoğun tepki gösterdi. Sakatlığı sonrası Gençlerbirliği maçına kulübede başlayan Osimhen, 78. dakikada oyuna dahil oldu. Osimhen maçın son anlarında da hakeme büyük tepki gösterdi.

Osimhen, maçın bitiş düdüğü sonrası soluğu hakem Oğuzhan Aksu'nun yanında aldı. Hakem Aksu, Osimhen'e sarı kart gösterdi. Kartın ardından hakemi kolundan çeken Osimhen'in kırmızı kart görmemesi için takım arkadaşları devreye girdi. Osimhen sert itirazlarını sürdürürken takım arkadaşlarının araya girmesiyle hakemden uzaklaştırıldı.