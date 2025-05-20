AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç örgütü kurmak” da dahil olmak üzere birçok ağır suçlamayla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gökçek, suç duyurusu dilekçesini bugün Ankara Adliyesi’ne sunarken, kamuoyuna da detaylı bir açıklama yaptı. Dilekçede yer alan suçlamalar arasında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Rüşvet”, “Görevi kötüye kullanma” ve “Suçu bildirmeme” başlıkları bulunuyor.

"100 TIR'LIK MALZEME 5 TIR'LA TAŞINMAZ"

Adliye önünde basın mensuplarına konuşan Gökçek, suçlamalarının dayanağı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karton bardak ve çeşitli malzemelerin alımına dair gerçekleştirdiği ihaleyi gösterdi. Gökçek, ABB yönetiminin ihaleyle aldığı 140 milyon adet karton bardak, 600 ton çöp torbası ve 2 bin 500 adet daktilo düzeltici ürünün, muhtarlıklara dağıtıldığının söylendiğini belirterek, bu kadar büyük bir malzeme hacminin belgelenmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu malzemeler iddialara göre 5 TIR’la taşındı. Ancak hesaplamalara göre bu ürünler 100 TIR’dan fazla yer kaplıyor. Bu nedenle söz konusu malzemenin gerçekten alınıp alınmadığı, nerelere dağıtıldığı ve nasıl depolandığına dair ciddi şüpheler oluştu,” diyen Gökçek, bu iddialarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla somut görüntülerle paylaşacağını da sözlerine ekledi.

"TESLİMAT VE İRSALİYE KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Milletvekili Gökçek, muhtarlıklara yapıldığı öne sürülen teslimatların belgeleri ve irsaliye kayıtlarının kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunarak, “Bu kadar büyük bir alım varsa, irsaliyelerde araç plakaları, teslim yerleri ve tarihler ayrıntılı olarak belirtilmeli. Aksi takdirde bu kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığı sorgulanmak zorundadır,” ifadelerini kullandı.