Osmaniye’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büyük çaplı bir finans ağı ortaya çıkarıldı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, milyonlarca işlemi kapsayan dev para trafiği mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurduğu sistem aracılığıyla bugüne kadar toplam 9,2 milyar liralık kayıt dışı finansal hareketlilik sağlandığı belirlendi. Ekipler, elde edilen bulgular doğrultusunda 18 kişiyi şüpheli olarak tespit etti.

Düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar lira değerinde 6 şirkete, 30 lüks araca, 12 taşınmaza ve tüm banka hesaplarına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yasa dışı bahis ağının bağlantılarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.