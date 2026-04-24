Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, e-TEP/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 16 salonda uygulanacak sınava 621 aday başvurdu.

İki oturum ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan e-TEP, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve bugünün koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek.

22 Mayıs'ta açıklanacak sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

HMGS'ye 12 bin 993 başvuru

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip denklik belgesi almış adaylar katılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav test şeklinde olup 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenecek. 36 binanın ve 462 salonun kullanılacağı sınava 12 bin 993 aday başvurdu.

Sınav sonuçları 21 Mayıs'ta adaylara duyurulacak.

- DUS Ankara ve İstanbul'da, STS DİŞ Hekimliği yalnız Ankara'da yapılacak

DUS 1. Dönem, Ankara ve İstanbul'da yapılacak. STS Diş Hekimliği 1. Dönem ise yalnız Ankara'da düzenlenecek. DUS için 21 bina ve 464 salon, STS Diş Hekimliği için 3 bina ve 35 salon kullanılacak.

Sınavlar 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. STS Diş Hekimliği 1. Dönem'de 120 soru, DUS 1. Dönem' de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.

STS Diş Hekimliği 1. Dönem'e yurt dışında diş hekimliği alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adaylar katılacak. Adayların sınavda başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek.

DUS 1. Dönem'e 9 bin 987, STS Diş Hekimliği 1. Dönem'e 521 aday katılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

"Emniyet görevlisi dahil 3 bin 476 görevli sahada olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM olarak hafta sonu birbirinden bağımsız dört ayrı sınav organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sınav süreçlerinin güvenliğini ve şeffaflığını en üst düzeyde sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda hafta sonu yapılacak sınavlarda emniyet görevlisi dahil 3 bin 476 görevli sahada olacak. Sınavlara başvuran 65 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 91 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan adaylar da sınavlara katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 3 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."