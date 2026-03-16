Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında otelcilik sektöründe on yıllardır süregelen bir uygulamaya son vermeye hazırlanıyor. 2024 yılında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Düzenlemesi" kapsamında, otel odalarında sunulan tek kullanımlık şampuan, duş jeli ve losyon gibi minyatür formatlı ürünlerin kullanımı yasaklanacak.

TEK KULLANIMLIK AMBALAJLARA SIKI DENETİM

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, yeni düzenleme özellikle 100 mililitre veya 100 gram altındaki plastik ambalajları hedef alıyor. AB makamları tarafından onaylanan takvime göre, bu ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içerisindeki tüm konaklama tesislerinden kademeli olarak kaldırılması ve yasağın 2030 yılı itibarıyla tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

DEVASA ATIK MİKTARI OLUŞTURUYOR

Kararın temel gerekçesini, tek kullanımlık plastiklerin neden olduğu devasa atık miktarı oluşturuyor. Sektörel veriler, bu küçük şişelerin çoğunlukla tam olarak tüketilmeden, günlük temizlik sırasında çöpe atıldığını ortaya koyuyor. Her yıl Avrupa genelindeki otellerde milyarlarca küçük plastik kap, geri dönüşüme girmeden doğrudan atık sahalarına gönderiliyor.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

Yasal düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla otel işletmeleri, banyo tasarımlarında değişikliğe gidiyor. Bireysel şişelerin yerini, duş kabinlerine veya lavabo yanlarına monte edilen yeniden doldurulabilir duvar tipi dispenserlerin alması bekleniyor. Birçok uluslararası otel zinciri, maliyet ve atık yönetimi avantajları nedeniyle bu geçişi halihazırda başlatmış durumda.