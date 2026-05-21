Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna ile Yurtpınar mahalleleri arasında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede bitişikteki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, mahalle sakinleri de ekiplerin söndürme çalışmalarına katıldı.
Bölgedeki ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yürütülen müdahalelerde öncelikli olarak yangının çevredeki yerleşim yerlerine ve seralara ulaşmasının engellenmesi amaçlanıyor.