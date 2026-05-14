Fatura ödeme stresini ortadan kaldıran otomatik ödeme sistemleri, günümüzde bankacılık ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknolojinin sağladığı bu "rahatlık", beraberinde bazı maliyetleri de getiriyor.

Özellikle kredi kartı üzerinden verilen talimatlarda birçok banka, işlem başına "fatura ödeme komisyonu" veya "tahsilat bedeli" adı altında ek ücretler yansıtabiliyor. Bu durum, fatura tutarının her ay %2 ile %5 oranında daha pahalıya ödenmesi anlamına geliyor.

KREDİ KARTI VE KMH TUZAĞINA AMAN DİKKAT

Otomatik fatura talimatlarında tüketicileri bekleyen en büyük risk, hesapta bakiye bulunmadığı anlarda ortaya çıkıyor. Birçok banka, "fatura ödenmeme riskini" ortadan kaldırmak için vadesiz hesapta para olmasa dahi Kredili Mevduat Hesabı (KMH) üzerinden ödemeyi gerçekleştiriyor. Bu durum, tüketicinin hesabının fark etmeden eksiye düşmesine ve yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Aynı risk kredi kartı talimatlarında da farklı bir formda devam ediyor. Kredi kartı borcunun tamamının kapatılmadığı dönemlerde, otomatik ödenen faturalar "alışveriş" değil "nakit kullanımı" statüsünde değerlendirilebiliyor. Sonuç olarak fatura bedeline ek olarak her geçen gün için işletilen faiz yükü, faturanın gerçek maliyetini sessizce ikiye katlıyor.

HATALI TAHSİLATLARDA 'GERİ DÖNÜŞ' ZORLUĞU

Sistemin bir diğer kritik noktası ise kontrol mekanizmasının zayıflaması. Manuel ödemelerde fatura tutarını görüp itiraz etme şansı olan tüketici, otomatik sistemde hatalı sayaç okumaları veya yanlış yansıtılan paket ücretlerini ancak tahsilat yapıldıktan sonra fark edebiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda paranın iadesinin uzun bürokratik süreçlere takılabildiğini vurguluyor.

Finans danışmanları, tüketicilerin finansal sağlığını koruması için şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Otomatik ödeme, faturayı unutmamanızı sağlar ancak cüzdanınızı denetimsiz bırakmamalıdır. Bankaların sunduğu hizmet sözleşmelerindeki güncellemeler genellikle gözden kaçıyor. Tüketiciler, her ay sonunda kredi kartı veya hesap dökümlerini kontrol ederek, fatura tutarı dışında bir 'işlem ücreti' alınıp alınmadığını teyit etmelidir" diyerek uyarıyor.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN YOL HARİTASI

Mağduriyet yaşamamak adına şu önlemlerin alınması tavsiye ediliyor:

Hesap Seçimi: Mümkünse talimatlarınızı kredi kartı yerine, ek ücret yansıtmayan vadesiz mevduat hesaplarına tanımlayın.

Bakiye Takibi: Son ödeme gününden önce hesapta yeterli bakiye bulundurarak faizli kredilerin devreye girmesini engelleyin.

Aylık Kontrol: Mobil bankacılık üzerinden ödenen fatura tutarlarını ve varsa banka kesintilerini düzenli olarak inceleyin.