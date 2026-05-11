Otomotiv dünyasının önde gelen yayınlarından Slashgear tarafından kaleme alınan teknik incelemede, "D" (Drive/Sürüş) ve "S" (Sport/Spor) harflerinin markadan markaya değişen çalışma prensipleri mercek altına alındı. Birçok otomobilde bu modlar ayrı sekmeler olarak sunulurken; Honda, Acura, Volkswagen ve Audi gibi markalarda bu iki özelliğin tek bir seçici (D/S) altında birleştirildiği görülüyor.

HONDA VE ACURA MODELLERİNDE "SIRALI SPOR" FARKI

Uzmanlar, 10 vitesli otomatik şanzımana sahip Honda ve Acura modellerinde "S" harfinin genellikle "Sıralı Spor Vites" (Sequential SportShift) anlamına geldiğini belirtiyor. Bu araçlarda D/S düğmesi bir açma-kapama anahtarı işlevi görüyor. İlk basışta standart sürüş modu olan "D" devreye girerken, ikinci basışta "S" modu aktif hale geliyor.

S modu seçildiğinde, araç düşük viteslerde daha uzun süre kalarak agresif bir performans sergiliyor. Direksiyon arkasındaki vites kulakçıkları (paddle shift) kullanıldığında ise sistem tamamen manuel kontrole geçerek gösterge panelinde "M" (Manual) ibaresini yakıyor. Bu modda araç, sürücü komut vermedikçe vites yükseltmiyor ancak motorun stop etmesini önlemek için duruş esnasında vitesi otomatik olarak düşürüyor.

VW GRUBUNDA SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Volkswagen, Audi ve diğer VW Grubu araçlarında D/S seçicisi fiziksel olarak vites kolu üzerinde bir tetikleyici olarak yer alıyor. Örneğin 2020 model bir Audi A6’da, kolun hızlıca geriye doğru çekilmesiyle modlar arasında geçiş yapılıyor.

VW grubu araçlardaki "S" modu, gaz pedalı tepkisini iyileştirerek vites yükseltme işlemini geciktiriyor ve motorun daha yüksek devirlerde çalışmasını sağlıyor. Honda’nın aksine VW sisteminde manuel müdahale olsa dahi şanzıman, yazılımsal optimizasyon çerçevesinde otomatik kontrolleri sürdürmeye devam ediyor.

EKONOMİ VE PERFORMANS ARASINDAKİ DENGE

Mühendislerin açıklamalarına göre, "D" modu yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla erken vites yükseltme ve düşük motor devri üzerine programlanmışken; "S" modu aracın dinamik performansını artırmak için tasarlanmıştır. Uzmanlar, vites değiştirme kollarının (paddle shift) varlığının, bu iki mod arasındaki mekanik farkın sürücü tarafından en net hissedildiği nokta olduğunu vurguluyor.