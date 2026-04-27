İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Şişhane’de bir motosiklet otomobilin çarpması sonucu otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan A. Hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Betül Ü. (23) ile yaya Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) yaralandı. 20 Nisan’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Yusuf A. yönetimindeki araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

