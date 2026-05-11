Tesla için simge haline gelen Model S ve Model X, şirketin elektrikli otomobil pazarındaki yükselişinde kritik rol oynadı. Model S, elektrikli sedan algısını tamamen değiştirirken, Model X ise sıra dışı tasarımı ve premium SUV kimliğiyle markanın vitrindeki modellerinden biri oldu. Son yıllarda şirketin stratejisi ise daha ulaşılabilir modeller ve otonom sürüş teknolojilerine yöneldi.

SON ARAÇLAR BANTTAN İNDİ

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Model S ve Model X için üretilen son araçlar da montaj hattından çıktı. Elon Musk, yılın başında yaptığı finansal değerlendirmede bu iki modelin üretiminin aşamalı olarak sona ereceğinin sinyalini vermişti.

Bu gelişme, Tesla’nın artık büyüme planlarını farklı bir eksende şekillendirdiğini gösteriyor. Şirket, son dönemde satış hacmini ağırlıklı olarak Model 3 ve Model Y üzerinden artırırken, daha yüksek fiyatlı modeller eski önemini kaybetmeye başladı.

MODEL 3 VE MODEL Y ÖNE ÇIKIYOR

Bir dönem markanın teknoloji vitrini olarak görülen Model S ve Model X, bugün Tesla’nın toplam satışları içinde daha sınırlı bir paya sahip. Buna karşılık Model 3 ve Model Y, daha geniş kullanıcı kitlesine hitap ederek şirketin ana gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Tesla’nın yeni stratejisinde düşük maliyetli üretim, yüksek satış hacmi ve yazılım tabanlı hizmetler ön plana çıkıyor. Bu nedenle şirketin odağı da giderek geleneksel model çeşitliliğinden uzaklaşıyor.

ÖZEL PLAID VERSİYONLARI HAZIRLANDI

Üretimin sona ermesi öncesinde, özel donanımlarla hazırlanan sınırlı sayıdaki Model S ve Model X Plaid versiyonlarının üretildiği belirtiliyor. Söz konusu araçların yalnızca belirli müşterilere davet usulüyle sunulduğu ifade ediliyor.

TESLA’NIN YENİ HEDEFİ OTONOM GELECEK

Model S ve Model X’in üretimden kaldırılması, Tesla açısından yalnızca bir ürün değişikliği değil, aynı zamanda sembolik bir dönüşüm anlamı taşıyor. Şirket artık yeni otomobil modellerinden çok sürücüsüz ulaşım sistemleri, yapay zekâ destekli yazılımlar ve otonom sürüş teknolojileriyle öne çıkmayı hedefliyor.