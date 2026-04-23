Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, küresel satışların pandemi öncesindeki seviyelere bir türlü ulaşamaması üzerine radikal bir tasarruf hamlesi başlattı. Şirket yönetimi, yıllık üretim kapasitesini 1 milyon araç seviyesinde düşüreceğini açıklayarak otomotiv sektöründeki derinleşen krizi teyit etti.

KESİNTİLER AVRUPA FABRİKALARINDA GERÇEKLEŞECEK

Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, kapasite kesintilerinin ağırlıklı olarak Avrupa’daki tesisleri kapsayacağını ve özellikle Volkswagen ile Audi markalarının bu süreçten doğrudan etkileneceğini belirtti.

2028 yılına kadar tamamlanması hedeflenen plan kapsamında grup, aşırı üretim kapasitesinin yarattığı mali yükten kurtulmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon araçlık üretim potansiyeline sahip olan dev grup, bu kapasiteye karşın dünya genelinde yalnızca 8,68 milyon araç satabildi.

CEO Blume, geçmişteki yüksek büyüme hedeflerinin mevcut piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini vurgulayarak, 9 milyon adetlik bir satışın bile artık güçlü bir performans sayıldığını ifade etti.

50 BİN ÇALIŞANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Küçülme kararının arkasında yalnızca talep düşüşü değil, aynı zamanda küresel ticaret tarifeleri, keskinleşen rekabet ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler gibi makroekonomik faktörler yer alıyor.

Henüz hangi fabrikaların kapatılacağı netleşmese de Almanya’da yaklaşık 50 bin çalışanın 2030 yılına kadar bu dönüşümden etkilenmesi bekleniyor. Özellikle düşük kapasiteyle çalışan Emden ve Zwickau gibi elektrikli araç odaklı tesislerin geleceği tartışılırken, şirketin bazı Avrupa tesislerini Çinli otomobil üreticilerine satabileceği de sektörde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

KUZEY AMERİKA PAZARINA HAZIRLANIYOR

Avrupa’daki daralmaya karşın Volkswagen Group, büyüme stratejisini Kuzey Amerika pazarına odaklamayı planlıyor. Yeniden canlandırılan Scout markası ile ABD pazarında güçlü bir geri dönüş hedefleyen şirket, bu projede yatırım riskini paylaşmak adına stratejik ortaklık seçeneklerini de masada tutuyor. Blume’un açıklamaları, Alman devinin eski kıtadaki geleneksel hakimiyet alanlarından çekilerek daha karlı ve sürdürülebilir pazarlara yönelme niyetinde olduğunu gösteriyor.