ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan incelemeler, araçlardaki kablo demetlerinde kısa devre oluşabileceğini ortaya koydu.

Özellikle A sütunu bölgesinde yoğunlaşan bu elektriksel arızanın, yangın çıkarma potansiyeli taşıdığı ve yolcular için kaza ya da yaralanma riskini artırdığı bildirildi.

Teknik raporlara göre sorunun temelinde iki ana neden yatıyor:

-Güneşlik veya tavan döşemesi (headliner) içindeki kabloların yanlış konumlandırılması.

-Montaj sırasında kullanılan bantların standartlardan daha kalın olması.

Bu üretim detayları, zaman içerisinde kabloların aşınmasına ve yapısal hasar görmesine zemin hazırlıyor.

SERVİS SÜRECİNDE NELER YAPILACAK?

Geri çağırma kapsamında Ford bayileri araçları bir kontrolden geçirecek. Bu süreçte şu adımlar izlenecek:

Fiziksel İnceleme: Kablo demetleri detaylıca taranacak ve hasar tespit edilen parçalar yenileriyle değiştirilecek.

Yazılım Güncellemesi: Donanımsal müdahalenin yanı sıra, araçların Gövde Kontrol Modülü (BCM) yazılımı güncellenerek elektriksel sistemlerin güvenliği yazılımsal olarak da desteklenecek.