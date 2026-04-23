Güney Koreli otomobil devi Hyundai, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre şirket, faaliyet karında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 seviyesinde bir gerileme yaşadı.

Analist beklentileriyle paralel gerçekleşen bu düşüşe rağmen, şirketin toplam gelirlerinde sınırlı bir artış gözlendi.

GEÇEN YIL 2,8 MİLYAR DOLAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Bağlı kuruluşu Kia ile birlikte satış hacmi bakımından dünyanın en büyük üçüncü otomobil grubu olan Hyundai, Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte 1,69 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde bu rakamı 2,8 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Kar marjındaki bu belirgin düşüşün temel nedenleri arasında, Orta Doğu pazarındaki zayıf talep ve popüler SUV modeli Palisade’in geri çağrılmasıyla bağlantılı maliyet artışları gösteriliyor.

GELİRE RAĞMEN HİSSELER DEĞER KAYBETTİ

Finansal tabloların operasyonel kar tarafında yaşanan daralmaya karşın, Hyundai’nin toplam geliri geçen yıla oranla yüzde 3,4 artarak yaklaşık 35,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Ancak bu gelir artışı, yatırımcıların kar marjındaki düşüşe yönelik endişelerini gidermeye yetmedi. Bilançonun açıklanmasının ardından Hyundai hisseleri borsada yüzde 2 oranında değer kaybıyla işlem gördü.

Küresel otomotiv pazarındaki dalgalanmaların ve operasyonel aksaklıkların, şirketin kısa vadeli karlılık hedefleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.