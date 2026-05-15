Elektrikli araç sektörünün küresel ölçekteki önemli oyuncularından biri olan BYD, Avrupa’daki operasyonel varlığını güçlendirmek adına yeni bir hamle başlattı.

Şirketin, özellikle İtalya gibi ülkelerde bulunan ve halihazırda tam kapasiteyle çalışmayan otomobil fabrikalarını devralmak istediği öne sürülüyor.

Bu girişim, Avrupa otomotiv sanayisinde kapasite fazlası ve yüksek maliyetlerle mücadele eden mevcut tesislerin Çinli üreticiler eliyle yeniden yapılandırılması ihtimalini gündeme getiriyor.

Bloomberg News’ün haberine göre BYD, başta Stellantis grubu olmak üzere bazı Avrupalı üreticilerle tesislerin devri konusunda iletişim halinde. Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin işleyiş modeline açıklık getirdi.

Li, başka bir üreticiyle ortaklık kurarak her adımda izin alma sürecinin operasyonel zorluklar yarattığını ifade ederek, fabrikaları doğrudan kendi kontrollerinde işletmeyi tercih ettiklerini belirtti. Şirket, batarya tedariki ve farklı teknolojik iş birliklerine kapılarını açık tutsa da, üretim bandındaki tüm yetkinin kendisinde olmasını istiyor.

SEKTÖRDE REKABET ARTIYOR

Avrupa otomotiv sektörü, zayıflayan talep ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Analistler, bu durumu Çinli üreticiler için Avrupa pazarına doğrudan giriş adına bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Diğer yandan, Orta Doğu’daki bölgesel çatışmaların etkisiyle yükselen yakıt fiyatlarının, tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisini yeniden canlandırdığı gözlemleniyor.

Çin iç pazarındaki yoğun fiyat rekabetinden kaçınarak Avrupa’da büyüme odaklı bir yol izleyen BYD’nin bu hamleleri, bölgedeki dengeleri değiştirmeye aday görünüyor. Stellantis kanadı ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir yorumda bulunmadı.