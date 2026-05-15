QR kodla ödeme yöntemiyle ilgili yayımlanan son raporlar, otoparklarda yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekiyor.

"Quishing" (QR kimlik avı) olarak adlandırılan bu yöntemde suçlular, otoparklardaki resmi ödeme tabelalarının veya makinelerinin üzerine sahte QR kod etiketleri yapıştırarak sürücüleri hedef alıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılık süreci, şüphelenmeyen bir sürücünün park ücretini ödemek amacıyla tabeladaki kodu taratmasıyla başlıyor. Bu kod, kullanıcıyı resmi ödeme platformu yerine, görsel olarak aslına çok benzeyen ancak dolandırıcılık amaçlı tasarlanmış sahte bir web sitesine yönlendiriyor.

Bu siteler üzerinden talep edilen kredi kartı numaraları, şifreler ve kimlik bilgileri doğrudan suçluların eline geçiyor.

GÜVENLİ ÖDEME İÇİN 5 TEMEL KURAL

Güvenlik uzmanları, QR kod dolandırıcılığına kurban gitmemek için şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

Fiziksel Kontrol: QR kodunu taratmadan önce etiketin üzerinde oynanıp oynanmadığını, başka bir çıkartmanın üzerine yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol edin.

Yerleşik Tarayıcı Kullanımı: Üçüncü taraf QR tarayıcı uygulamaları yerine telefonun kendi kamera uygulamasını kullanın.

URL Önizlemesi: Kodu tarattığınızda beliren web adresi "https://" ile başlamıyorsa veya şüpheli karakterler içeriyorsa siteye giriş yapmayın.

Resmi Mağazalar: Uygulama indirmek için QR kodlarını kullanmayın; uygulamaları doğrudan Google Play veya App Store gibi resmi mağazalardan aratarak indirin.

Manuel Giriş: Güvenliğinden emin olmak için ödeme yapılacak web adresini tarayıcıya manuel olarak yazmayı tercih edin.

RİSK SADECE OTOPARKLARLA SINIRLI DEĞİL

Uzmanlar, QR kod teknolojisinin kullanıldığı diğer kamusal alanların da risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Restoran menüleri, otobüs durakları, tren istasyonları ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi noktalar, suçlular tarafından hedef alınabilecek diğer yerler arasında sıralanıyor.

Uzmanlar, herhangi bir dolandırıcılık şüphesi durumunda vakit kaybetmeden ilgili banka ile iletişime geçilmesi ve yetkili mercilere bildirimde bulunulması gerektiğinin altını çiziyor.