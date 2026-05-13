Son dönemde birçok şehirde otoparklarda ve mahalle aralarında park edilen araçların çeşitli şekillerde zarar gördüğüne dair şikayetler artıyor. Araçlarını sorunsuz şekilde park ettiklerini düşünen vatandaşlar, kısa süre sonra araçlarında çizik, sürtme izi veya daha ciddi hasarlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada bu tür paylaşımların sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı.

ARAÇLARDA ÇİZİK VE HASAR ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan örneklerde, hem sokak aralarında hem de otoparklarda park halinde bulunan araçların zarar gördüğü görülüyor. Vatandaşlar, yaşanan olaylara tepki göstererek yetkililerden daha etkili çözüm beklediklerini ifade ediyor.

Bu kapsamda bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Malazgirt Mahallesi Derebaşı Sokakta bulunan evimin önünde park halinde bulunan aracıma sürten arkadaş biraz vicdanın varsa gel bul beni. Aksi takdirde kamera kaydı var, polise vereceğim.”

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİYOR

Benzer bir olay yaşayan başka bir vatandaş ise otoparkta aracının zarar gördüğünü belirterek yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Otoparkta sürtmüşler aracıma. Üstelik ben bana ait yerin en kenarına park ederim. Yana park edecek araca baya geniş yer bırakırım. Sığamamış kocaman yere. Cant kapağı kırılmış, boya gitmiş, çamurluk çökmüş. Otoparka kat ve park yeri numarası ve saat verdiğim halde onca kameraya rağmen takipsizlik kararı geldi. Zararımı kendim karşıladım. Sebep olandan da her türlü çıksın.”

ARACINIZI KORUMANIN 3 FARKLI YOLU

Artan hasar ihbarlarına karşı uzmanlar ve deneyimli sürücüler şu yöntemleri öneriyor: