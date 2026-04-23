Türkiye’deki yaklaşık 400 bin ortopedik engelli birey, ÖTV muafiyeti sayesinde yerli üretim araçlarda yüzde 45’e varan indirimlerden yararlanabiliyor. Ancak bu avantajlı fiyattan yararlanmak için sıfır kilometre bir aracı bayiden alıp doğrudan yola çıkmak mümkün değil.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hak sahiplerinin TSE, TÜVTÜRK ve noter üçgeninde yaklaşık 15 gün süren yoğun bir bürokrasi ve tadilat sürecini tamamlaması gerekiyor.

2026 YILI DÜZENLEMELER VE MALİYETLER

Engelli bireyin ihtiyacına göre araca eklenen özel aparatlar, döviz kuruna ve teknolojisine göre fiyatlandırılıyor. 2026 yılı itibarıyla bir aracın trafiğe hazır hale gelmesi için gereken harcama kalemleri şu şekilde sıralanıyor:

Fiziksel Donanım: En basit mekanik elden gaz/fren sistemleri 15.000 TL ’den başlarken, sensörlü elektronik gaz çemberi gibi konforlu sistemler 90.000 TL ’ye kadar çıkabiliyor.

Mühendislik ve Proje: Araca özel çizilen tasarım ve onay ücreti 4.000 TL - 8.000 TL arasında.

TSE Onay Harcı: Dosya inceleme bedeli KDV dâhil 5.280 TL .

TÜVTÜRK Tadilat Muayenesi: Ortalama 2.000 TL .

Noter Ruhsat Tescili: Yeniden düzenleme bedeli yaklaşık 1.500 TL.

ÜST LİMİT 2,8 MİLYON TL SATIŞ SÜRESİ 10 YIL

Yeni düzenlemeyle birlikte 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL olarak güncellendi. Bu haktan yararlanabilmek için artık araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranıyor. Ayrıca, daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma (satış) süresi ise 10 yıla yükseltildi.

Örnek Hesaplama: Liste fiyatı 2 milyon TL olan, %80 ÖTV dilimine giren bir araç, muafiyet kapsamında yaklaşık 1,1 milyon TL’ye satın alınabiliyor.

MAFİYET KAPSAMINA GİREN MODELLER

Yüzde 40 yerlilik şartı nedeniyle muafiyet kapsamında tercih edilebilecek öne çıkan modeller şunlar: