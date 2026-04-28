Mayıs ayı astrolojik olarak nadir bir döneme tanıklık ediyor. Ayın başında Akrep’te başlayacak bu süreç, 31 Mayıs’ta Yay burcundaki Mavi Ay ile taçlanacak. Yani bu ay, hayatınızda bir kapının kapanıp diğerinin sonuna kadar açılacağı dev bir "dönüm noktası" olacak.

♈ KOÇ: Kontrolü bırakma zamanı

Sekizinci evinizde gerçekleşen bu Dolunay, borçlar, ortak paralar ve derin krizleri aydınlatıyor. Bir süredir görmezden geldiğiniz bir "duygusal borç" kapınızı çalabilir. Cesur olun; içe dönmek şu an yapacağınız en büyük hamle olacak.

♉ BOĞA: İlişkilerde yol ayrımı

Yedinci eviniz tetikleniyor! Boğa burcu için değişim zordur ama bu Dolunay, ömrünü tamamlamış ortaklıklar ve ilişkiler için "tamam mı, devam mı?" dedirtecek. Uranüs’ün burcunuzdan ayrılışıyla beraber, artık daha özgürsünüz.

♊ İKİZLER: Günlük rutininiz sarsılıyor

Sağlık ve iş hayatınız mercek altında. Uranüs’ün burcunuza girişiyle beraber, size artık hizmet etmeyen alışkanlıklarınızdan kurtulma vakti geldi. Vücudunuzun verdiği sinyallere kulak verin; o size neyin yanlış olduğunu söyleyecek.

♋ YENGEÇ: Kalp meseleleri gündemde

Ay’ın çocukları için en yoğun dönem! Aşk hayatınızda artık görmezden gelemeyeceğiniz bir gerçek yüzeye çıkıyor. Yaratıcı bir projeniz veya saklı kalmış bir duygunuz, bu ışıkla beraber dünyaya ilan edilebilir.

♌ ASLAN: Köklere dönüş

Dünyayı fethetmeyi bir kenara bırakın, evinizle ilgilenin. Aile içindeki çözülmemiş konular veya geçmişten gelen bir yara bu Dolunay ile şifa bulmak üzere açılıyor. Evdeki işleri halletmeden dışarıda parlayamazsınız.

♍ BAŞAK: Zihin karışıklığına son

Zihniniz hiç olmadığı kadar hızlı. Saklanan bir bilgi veya yakın çevrenizden duyacağınız bir haber tüm bakış açınızı değiştirebilir. Aşırı düşünmeyi bırakın ve sadece konuşun; gerçek sizi özgürleştirecek.

♎ TERAZİ: Öz Saygı ve finansal sınav

Mesele sadece para değil, kendinize verdiğiniz değer! Hak ettiğinizden daha azıyla yetindiğiniz her alan bu Dolunay’da aydınlanıyor. Kendi önceliklerinizin merkezine geçme vakti geldi de geçiyor bile.

♏ AKREP: Sizin döneminiz, sizin aynanız

Dolunay sizin burcunuzda parlıyor. Dünyaya gösterdiğiniz kişiyle, içinizdeki kişi aynı mı? Kimlik karmaşasına son verecek bir duygu patlaması yaşayabilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz o "dürüst an" geldi çattı.

♐ YAY: Ruhsal temizlik

Durmak sizin için zor ama on ikinci evinizdeki bu enerji "dur ve hisset" diyor. Bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşmek sizi zayıflatmaz, aksine 31 Mayıs’taki Mavi Ay’a kadar en büyük yüklerinizden kurtulmanızı sağlar.

♑ OĞLAK: Dostluklarda samimiyet sınavı

Arkadaş grubunuzda kimin gerçek dost olduğunu, kimin sadece çıkarı için orada olduğunu göreceksiniz. Enerjinizi hak etmeyen insanlara yer açmayı bırakın. Gerçek bağlar bu fırtınadan güçlenerek çıkacak.

♒ KOVA: Kariyerde zirve mi, dönüşüm mü?

Haritanızın en tepesi aydınlanıyor. Profesyonel hayatınızda bir döngü kapanıyor. Mevcut işiniz kimliğinizi yansıtmıyorsa, Uranüs’ün desteğiyle yeni bir rota çizmeye başlamanın tam zamanı.

♓ BALIK: İnançlar sınanıyor

Sezgilerinizin doğaüstü bir seviyeye çıktığı günlerdesiniz. Hayat felsefeniz, eğitiminiz veya uzaklarla ilgili planlarınızda büyük bir taş yerine oturacak. İç sesinizi dinleyin; o yanılmaz.