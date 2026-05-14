Nevşehir'de 4 katlı bir binanın balkonunda oynarken düşen 5 yaşındaki Muhsin Şerifi ile 2,5 yaşındaki İlyas Şerifi ölümden döndü. Olay, öğle saatlerinde Karasoku Mahallesi Süer Sokak’taki 4 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan Özbekistan uyruklu İlyas Şerifi ile ağabeyi Muhsin Şerifi henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 2 kardeşin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.