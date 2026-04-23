Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner için düzenlenen törene yakınları ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Sanatçının hayatı ve kariyerine ilişkin konuşmalar yapılan törene katılanlar duygu dolu anlar yaşadı .Atuner'in yakın arkadaşı Metin Ertem ise, " Çocuk kalpliydi ve bir çocuk bayramında göçtü. Işıklar içinde uyusun. Güle güle Ferdi kardeşim." diye konuştu.

'EN SEVDİĞİ YERDE BİZE VEDA EDİYOR'

Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, "Çok söyleyecek birşey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum. Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekanı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz" dedi. Kızı törende de bir konuşma yaparak, "O benim ilk aşkım, kahramanım, en kıymetlimdi. Beni her zaman o meşhur gür sesiyle 'Canım kızım' diye karşılardı. Ona doymak benim için mümkün değildi, hâlâ değil. Tabii ki de bize olan sevgisi kadar işine, sahneye ve sanata büyük bir aşkla bağlıydı. Henüz 1 ay önce annemi kaybetmenin derin acısına dayanamadığını düşünüyorum ve bu hayatta ona nasıl sahip çıktıysa orada da sahip çıkmak için aramızdan ayrıldı. İnanıyorum ki yeniden kavuştular" dedi.

'HAYATININ 45 YILINI BURAYA ADADI'

Oğlu Toygar Atuner ise, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü ben İstanbul’da yaşamıyorum. Antalya’dayım, Antalya Operası'nda ve şu anda adım attım İstanbul’a. Aynı mesleği yapıyoruz. Onun dışında yaptığı yan işlerde de, oyunculuk olsun, ben de yapıyordum. Sonuçta geldiğimiz yer yine burası. Hayatının 45 yılını buraya adadı. Görüşmeyeli epey oldu çünkü takip ediyorsanız opera sezonlarının yoğunluğu malum ve ben de kendimi gelemedim. O yüzden epey olmuştu aslında" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK KALPLİYDİ, ÇOCUK BAYRAMI'NDA ARAMIZDAN AYRILDI'

Ferdi Atuner'in arkadaşı Metin Ertem ise "Hep hatırlanacak sevilmeye devam edilecek. Operada o çok şey yaptı, ne mutlu denilecek. Bana göre bir sanatçının göçmesi olmaz. Alkışını aldı bundan sonra sahneye çıkmayacak. Çocuk kalpliydi ve bir çocuk bayramında göçtü. Işıklar içinde uyusun. Güle güle Ferdi kardeşim." dedi.

TAZİYELERİ KIZI VE OĞLU KABUL ETTİ

Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Atuner'in ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri kızı İlayda Atuner ile Ogeday Atuner kabul etti.

'MEMLEKETİMİZ ÇOK KALİTELİ BİR İNSAN KAYBETTİ'

Program sunucusu ve menajer Selma Şahin, "Ben 2021 senesinde Ferdi Atuner ile tanıştım. Cihangir'de oturuyordum o dönemlerde. Beraber çok yürüdük, telefonlaştık, çay kahvelerimizi içtik Savat Pastanesi'nde. Yüreği güzel, kalbi güzel çok değerli bir insan, muhteşem bir insan. Öyle güzel ustalar yetiştirdi o, o kadar güzel insanlar yetiştirdi gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Yeri hiçbir zaman dolmaz, muhteşem. Mekanı cennet olsun diyorum, kabri nurlarla dolsun inşallah, ışıklar yoldaşı olsun. En son bundan 1 sene önce görüşmüştüm. Ondan beri de görüşmüyorum ve dün akşam hatta benim kızım telefon açtı 'Anne Ferdi Baba'yı kaybettik' dedi. Ben de apar topar kalktım nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya. Gerçekten çok üzgünüm. Böyle değerler bir bir gidiyor. " ifadelerini kullandı.

YERİ DOLDURULAMAYACAK'

Oyuncu Numan Çakır ise, "Canım memleketim çok kaliteli bir insanı kaybetti. Çok güzel bir sanatçıyı kaybetti. Gerek oyunculuk, gerek sahne performansı, gerekse özellikle opera ve bale. Ben 20 yıl önce kendisiyle bir projede çalışma fırsatı buldum. Çocukluğumdan beri bildiğim için. Ne senaryo kaldı aklımda, ne sahne kaldı. Böyle konuşamamıştım, aldı beni içeri geçtik, uzun bir sohbet ettik. Dedim ki orada; benim büyük halim, yaşlı halim. Gerçekten çocuk gibi bir ruhu vardı. Gencinden yaşlısına, akranına o kadar kaliteli ilişkileri vardı ki. Her zaman görüşürdük. Son zamanlarda işte hastalanmış, aradım, ulaşamadım. 'Bir ziyarete gideyim' dedim, bir türlü olmadı. Dün akşam da bu acı haber geldi. Gerçekten Cumhuriyetimiz bir evladını kaybetti. Yeri doldurulamayacak" dedi.

ESKİ TOPKAPI MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ferdi Atuner'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda defnedildi.