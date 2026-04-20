Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, çocuk sahibi olduktan sonra kariyerine bir süre ara vermişti. Bu süreçte farklı alanlara yönelmeyi değerlendiren Elles, şimdi de yemek sektörüne girmeye hazırlanıyor.





Sağlıklı beslenme konsepti üzerine yoğunlaşmayı planlayan Elles’in, özellikle “bowl” tarzı bir restoran açma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu, bir markayla görüşmeler yaptığını belirterek, “Pazarlıkta anlaşabilirsek bu iş olur” ifadelerini kullandı.

Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Wilma Elles’in girişim planlarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.