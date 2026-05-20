Son dönemde Masumiyet Müzesi dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Oya Unustası, kariyer yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulundu.

OYUNCULUĞU TAMAMEN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Ünlü oyuncu, bir dönem oyunculuğu tamamen bırakmayı düşündüğünü ve kendisini bu alanda ifade edemeyeceğine inandığını söyledi. O günleri anlatırken duygulanan Unustası, şu ifadeleri kullandı:

“Tamam ben vazgeçiyorum. Artık olmayacak. Buradan kendimi ifade etmenin yolunu bulamayacağım ben. Sanatın başka dalıyla ilerleyeyim derken vazgeçmiştim.”





BİR GARSONUN SÖZÜ TÜYLERİNİ DİKEN DİKEN ETTİ

Tam da pes etmeye yakın olduğu dönemde yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşan oyuncu, bir garsonun kendisine söylediği sözlerden çok etkilendiğini anlattı.

“Hiç yeri yokken garson, ‘Sakın oyunculuğu bırakmayın’ demişti. Tüylerim diken diken olmuştu.”





SİHİRLİ DEĞENEK DEĞDİ

Oyunculuğa dair umutlarını kaybetmeye başladığı sırada gelen Masumiyet Müzesi auditionunun hayatını değiştirdiğini belirten Unustası, sürecin ardından her şeyin hızla değiştiğini söyledi.

“Vazgeçmeye yakın Masumiyet Müzesi'nin auditionu geldi. İnanılmaz bir şekilde zincirleme onaylandı. Oradan itibaren bir sihirli değnek değdi.”