Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililerin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İnişli çıkışlı performansım oldu. Takım olarak da iyi sezon geçirmedik. Takımın da dalgalı bir performansı vardı. Şehrin bizden beklentisi bu değil, farkındayız. Bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını göstermek zorundayım. Bunu da yapmaya çalışacağım. Maç içinde güzel gol de atılır ama en önemli şey Trabzonspor'un galip gelmesi ve üst sıralarda olması. Benim için önemli olan nokta Trabzonspor'un başarısı. Üzücü olan taraf, deplasman galibiyetinin bu kadar geç alınmış olması." ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR’

"Milli Takım ile ilgili beklentim, hayallerim var. Sayısız kere giydim. Macaristan maçlarında gururlandık, mutlu olduk. Birçoğu ile aktif görüşüyorum ama aralarında olmak istiyorum. O yüzden bu mücadeleyi veriyorum. İnşallah gelecekte yine milli takım forması giyme şansım olur."

"Eleştiriler olacaktır tabii ki, ilk defa yaşadığım bir durum değil. Daha önce de sayısız kez eleştirildim. Önemli olan bunu tersine çevirmek. Bu sezon zaman zaman iyi oynadığım maçlar oldu. Eleştiriler çok doğaldır. Gönlüm ister ki her maç iyi oynayayım ama takım olarak iyi bir performans koyamadık sezon başından beri. Daha iyi performans göstermemiz için hepimiz yüzde yüz antrenman ve maç performansı göstermeliyiz.

‘FATİH HOCA DÖNEMİNDE FARKLI ANLAYIŞLA OYNUYORUZ’

“Hoca değişiklikleri oldu. Her hocanın farklı taktik anlayışı var, üçüncü hocamızı değiştirdik. Hepsinin yeri ayrı. Şimdi Fatih Hoca'nın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Diğer takımlar, bizim baskı, pres anlayışımızı çözeceğini düşünmüyorum. Birkaç farklı sistemimiz var. Bundan sonra önümüz daha açık.”

“Her hocanın isteği, arzusu farklı oluyor. Futbola sağ bek olarak başladım, orta sahaya evrildim, sağ açık, forvet, orta saha dönüşümlü oynadım. Yeni sistemimizde forvete daha yakınım. Hem hücum hem defansa yakın bir rol alıyorum. Benim için mevkinin önemi yok. Kendi istatistiklerimi göstermektense takımın başarısını isterim, karakterim böyle. Kendi başarım beni ama takım başarısı tüm takımı tüm şehri etkiler. O yüzden hoca bana nerede görev verirse versin elimden gelenin fazlasını vermeye çalışırım.”

‘HEDEFİMİZ KUPA’

Sezona başlarken herkesin şampiyonluk hedefi vardır. Bizim de vardı. Avrupa'da da mesafe kat etmek istiyorduk ama başaramadık, üzgünüz. 10-12 maçlık periyotta hedefimiz kupa. Gerçekçi konuşmak gerekirse birincilik ikincilik, hatta üçüncülük zor gözüküyor bizim için. Ligde de kalan maçlarda sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz. Hedeflerimizden biri bu. Bu saatten sonra kaybetmeye tahammülümüz yok. Bunu takım içinde konuşuyoruz. Şu an en önemli hedefimiz kupa.