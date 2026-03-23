Türkiye'yi yasa boğan Katar'daki askeri helikopter kazasında şehit olan personeller son yolculuklarına uğurlandı. ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi. Kabine üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun da katıldığı cenaze törenindeki kalabalık dikkat çekti. ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE JEST Cenaze töreninin ardından Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik ettiği görüldü. İki genel başkan birlikte yürürken Bahçeli'nin “Siz beklemeseydiniz” dediği, Özel'in ise “Yok efendim, olur mu öyle şey” diye yanıt verdiği duyuldu.

