Özgür Özel İzmir'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

'CHP'Lİ GENÇ BELEDİYE BAŞKANI NELER YAPIYOR GÖRÜRLER'

Onların gençleri bir yere gelince hizmet engellemeye çalışıyor, bizim 39 yaşındaki başkanımızı İrfan Önal'ı Yerel seçimlerde bağrınıza bastınız, 25 aydır çalışıyor. Ben biraz önceki filmde dakikalarca izledim ve yapılan bu kadar işin genel başkan olarak ben de farkında değildim. Çalıştığını biliyorum, başardığını biliyorum, ekonomisini belediyenin topladığını biliyorum, sokakta müthiş bir karşılığının olduğunu biliyorum ama bunların bu kadar çok hizmetin bir karşılığı olduğunu biraz önce ben de gördüm. Ümit ediyorum sosyal medyada aynı film yayınlanır; İzmirliler, Bayraklı'ya neler yapılıyor görürler. Hatta bütün Türkiye bir CHP'li genç belediye başkanı zor bir kente dokunup da neler yapıyor görürler.

Başkanımız büyükşehirimizle birlikte 33 bin ton asfalt serdi, 35 bin metrekare kilit taşı döşedi, 6 bin metre kaldırım çalışması tamamladı ve gördüğünüz gibi çok zor yolları genişletti, girilmez sokaklar girilir hale geldi. İzmir'in en önemli kentleşme sorunlarının çok tarihi zamanlardan gelen gecekondu sorunlarının olduğu yerlere, artık oraları insanların çile çektiği değil oraların sefasını sürdüğü mahalleler haline getirmeye başladı.

'CHP GELİNCE SOSYAL YARDIM KESİLİR DİYENLERE İNAT!'

Soğukkuyu Kent Lokantası ve Ekrem Akurgal Kent Lokantası'yla önemli bir hizmeti sürdürüyor partimiz adına. Emekliler için açılan Baharevi'ni gördük. Her fırsatta bir park açıldığını zaten takip ediyorum, 13 yeni parkın açıldığını büyük bir memnuniyetle izledim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldiğinde "sosyal yardımlar kesilir" diyenlere inat belediye başkanlarımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyorlar. Burada da 3500 haneye düzenli sosyal yardımı, Kadın Danışma Merkezi'nin 2800 kadının hizmetinde onlara ihtiyaç duydukları her türlü danışmanlığı (gerektiğinde hukuki, gerektiğinde sosyal, gerektiğinde psikolojik danışmanlığı) sunduğunu gördük. Her bir hizmeti bu açıdan çok kıymetli.

