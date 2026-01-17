SSK’lı M.K. isimli vatandaş, 11 Haziran 2025 tarihinde muayene olmak için Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir özel hastaneye başvurdu.

Muayene sonrası kendisinden toplam 4 bin 600 TL fark ücreti talep edilen M.K., bedelin yasal sınırları aştığını belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi şikâyette bulundu.

3 BİN 497 LİRA GERİ ÖDENDİ

SGK’nın incelemesi sonucunda, alınan ücretin 3 bin 497 TL’lik bölümünün usulsüz olduğu tespit edildi ve hastaneye bu tutarın iadesi yönünde işlem yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alana habere göre yaşadığı süreci anlatan M.K., hastane yönetiminin yüksek ücreti “muayeneyi yapan hekimin profesör olması” gerekçesiyle savunduğunu belirterek, SGK mevzuatına göre özel hastanelerde profesör hekimler için ek fark ücreti alınmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Muayene sonrası önerilen MR tetkikinin randevusunun bilinçli şekilde geciktirildiğini öne süren M.K., itirazının ardından hastane personelinin kendisine sert ifadeler kullandığını ve yaşanan tartışma sonrası hakkında “beyaz kod” uygulandığını iddia etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosya hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenilirken, M.K. hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti.