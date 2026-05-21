Askeri hastanelerin kapatılmasının üzerinden 10 yıl, yeniden açılacak sözü verilmesinden bu yana da bin 376 gün geçti. Geçen hafta Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada karşılaştığı emekli subayların kendisine ilettiği mesajı aktardı. Emekli subaylar “Askeri hastaneler yeniden açılmalı, askeri sağlık sistemi lağvedildi. Asker vuruluyor, harp cerrahisini bilen yok, evlatlar kaybediliyor” dediler.

Özgür Özel şunları söyledi: “Askeri hastanelerin yeniden açılmasını ve bu konuyu bizim gündemde tutmamızı istiyorlar. ‘Yarın bir savaş olsa, bedelini ağır öderiz’ diyerek askeri sağlık sisteminin bir an önce kurulmasını istediler.”

BAHÇELİ DE İSTEDİ

15 Temmuz sonrası askeri hastaneler kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildi, binlerce askeri doktor emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Çatışmalarda yaralanan askere yeterli müdahalenin yapılamadığı yıllardır dile getiririyor.

Muhalefet askeri hastanelerin yeniden açılmasını pek çok kez gündeme getirirken, MHP’den de destek geldi. Devlet Bahçeli kapatılmalarını “hata”, açılmasını “sevap” olarak niteledi. Hulusi Akar ve Yaşar Güler ise askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Sözlere rağmen askeri hastaneler yeniden açılmadı.