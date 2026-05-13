Haftalardır AKP’ye katılacağı konuşulan, CHP’nin ihraç talebiyle disipline sevk etmesinin ardından partiden istifa eden Afyonkaharisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP’ye katıldı. Köksal ile birlikte CHP’den seçilen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AKP’ye katıldı.

'IRKÇI FAŞİT' DEMİŞTİ: ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte “ırkçı faşist” dediği Köksal’la el sıkıştı, partiye katılımını “Aramıza hoşgeldiniz” diyerek duyurdu. Erdoğan’ın CHP’yi ve Özgür özel’i hedef alan açıklamalarının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a AKP rozeti takıldı. Köksal da yaptığı konuşmada “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde; AK Parti sa arında Afyon’a hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim” dedi. Köksal, 2024 yerel seçimlerinde 68 bin 72 oy alarak yüzde 50.73 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. AKP’nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ise 42 bin 703 oy almıştı.

'SİZ TRİKOPİSİN ASKERLERİSİNİZ' DEDİ: ZOR DURDURDUM

CHP Lideri Özgür Özel, Köksal’ın geçmişte AKP’ye yönelik sert söylemlerini hatırlatarak;

“AK Parti’ye ‘Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz, siz Trikopis’in askerlerisiniz’ deyince ‘Dur Burcu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir partisine tamam rakip olabiliriz, düşmanlık görüyor olabiliriz ama Yunan ordusunun partisi denmez’ diye susturmaya çalıştım.

'YAPMA BURCU' DEDİM

Her fırsatta ‘Siz Fesli Deli Kadir’in, Atatürk’ün cenazesine şunu diyenlerin partisisiniz’ diyordu. ‘Yapma Burcu’ dedim” ifadelerini kullandı.

ARŞİV AÇILDI: KÖKSAL AKP'YE 'PİŞKİN' DEMİŞTİ

AKP’ye katılan Burcu Köksal’ın iktidarı eleştirdiği çok sayıda paylaşımı arşivden çıkı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

2020: “Ey AKP! Senin dönemindeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, yalanları yok sayıp bu milletin sana oy vereceğini mi sandın?

2022: “Liyakatin olmadığı yerde ya AKP iktidarına yalakalık yaparak yükseliyorsun ya da muhalefete hakaret ederek. AKP’nin kriterleri bunlar...

2023: Akaryakıta zam yağmuru. Emekliye açlık sınırının yarısında yaşam. İşte AKP’nin Türkiye Yüzyılı...

2023: AKP emekliye sefalet maaşı veren iktidar olarak tarihe geçti. Pişkinlikleri arşa ulaştı.

ÖZGÜR Özel, AKP’ye geçen Burcu Köksal’ın “Beni tehdit etti” açıklamasına ise şu yanıtı verdi;

'İKİ YIL KOLAY GEÇER, SONRA KAPIMIZA GELME'

“9 sene grup başkanvekilliği yaptım. O koltukta oturmuş biriyim. Benim yanımda yıllarca oturmuş biri. AK Parti’ye Yunan ordusunun partisi denmez diyerek susturmaya çalıştım. İzmir kadın milletvekiline bunu öldürmezsem içime sinmeyecek Burcu Köksal dediğinde zor durdurduk. Oraya bir teğmen katılırken fesli deliyi seçtin demiş. Şimdi ya AK Partiye katılacaksın ya diğerleri gibi içeri atılacaksın dendiğinde; çıkmış diyor ki partide siyaset imkanı kalmadı. Geçmişi unutmadılar, beni koltuğumdan etmek için Afyon’da aday yaptılar demiş. Annesi hastalanmış... 6 ay önceki gidişimde şüphen kocandaysa ayrılırsın demiştim. Bu kez de ey Burcu hanım iki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Sonra kapımıza gelme. Bu tehditse daniskasını ediyorum.”

'SÜNGÜNÜN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜK'

Özgür Özel “Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil; hep birlikte ayağa kalkanların, iktidarlara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin İktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa, açık yüreğiyle, göğsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar, arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar” diye konuştu.