CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma faciasının 12’nci yıl dönümünde, hayatlarını kaybeden 301 madenciyi mezarları başında andı.

Özel, “Bugün bizim için sadece bir yas günü değil; unutmamanın, unutturmamanın ve adalet için dimdik durmanın günüdür. 301 maden emekçimizi saygı, rahmet ve mücadele sözüyle anıyorum” diye konuştui.

Özel, mezarlık ziyaretinin ardından düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada “AKP’nin kara düzenini ilk önce Somalıların tanıdığını” belirtti “Yapılacak ilk seçimlerde bu kara düzeni değiştireceklerini ve iktidar olmalarının ardından Soma davasının yeniden görüleceğini” söyledi.

YAVAŞ: DERİN BİR YARA

Özel, “Yürüdüğümüz yol; Türkiye’deki bütün emekçilerin, gözyaşı akıtan bütün anaların iktidarının yoludur” dedi. Konuşmasının ardından anma yürüyüşüne katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise facianın 12’nci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda “O kara gün, sadece yerin altında değil, vicdanlarımızda da derin bir yara bıraktı. Emekleriyle, alın terleriyle geçinen nice canı yitirdik. Hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerinin ve tüm milletimizin acısını bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

İstanbul Barosu da adalet çağrısı yaptı, açıklamada “Cezasızlık politikaları sürdükçe iş cinayetleri de sürmektedir” denildi.

Özgür Özel mezarlık ziyaretinde, yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Özgür Özel mezarlara karanfil bıraktı, “Maden faciasının üzerinden geçen 12 yılın ardından hayatını kaybeden işçileri aynı acı ve vicdan yüküyle andıklarını” belirtti.