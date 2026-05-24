CHP'nin Balgat'taki Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden itibaren sıcak dakikalar yaşanıyor.



Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve Kılıçdaroğlu'nun avukatları Genel Merkez önüne gelirken, Özel yönetimi ile 'binanın boşaltılması' için görüşme talep ettiği belirtildi.



Kılıçdaroğlu destekçisi kalabalık ile Özel destekçileri arasında yaşanan kavganın ardından bina çevresinde polis sayısında da hızlı bir artış görüldü.



CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Özel ve Kılıçdaroğlu arasında ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Kemal Bey ve sayın Genel Başkanımız Özgür Özel arasında akşam saatlerinde bir iletişim oldu. Özellikle Kurultay tarihini belirlemek üzere Kılıçdaroğlu'na yakın iki isim ve Özel arasındaki iki ismin görüşmesine karar verildi. Sorunları nasıl aşacağımızı, Kurultay tarihimizi ne zaman belirleyeceğimizi konuşurken, bunu tasarlarken birileri mafya vari tiplerle sabah saatlerinde Genel Merkez'in kapısına dayanmayı tercih etmişlerdir. Bu bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz, bu zorbalığa boyun eğmeyiz. Arkamızdaki milyonlarla bu haksızlık karşısında bir adım geri atmayız.

Elbette bir konuşma, bir uzlaşı en yakın kurultay tarihini belirlemek üzere gerekir ama bunun yolu zorbalıkla CHP'nin bahçesinden içeri girmek olamaz. Bunu tasarlayanlar burada bir sorun çıksın ve görüntüleri alalım, yandaş kanallarda "İşte bakın CHP'liler nasıl birbirine girdi" diye bekleyenler ve bunun üzerinden siyaset yapmayı bekleyenlerdir.